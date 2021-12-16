بيريرا: أخطأت بردة فعلي.. وأحترم قرار جارديم

شدد البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، على احترامه لقرارات البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريقه، مشيراً إلى أنه أخطأ في ردة فعله عند استبداله أمام النصر.

وأظهرت كاميرات الناقل الرسمي، مشادة كلامية بين اللاعب والمدرب خلال استبداله في الدقيقة 73 من المباراة التي كسبها النصر بثنائية نظيفة، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في مؤجلة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بيريرا بعد المباراة: «سبب غضبي أنني كنت أريد الاستمرار باللعب، وطبعًا جميع اللاعبين يستحقون المشاركة وهم يستحقون ذلك بكل تأكيد".

وأضاف: "أحترم قرار جارديم باستبدالي، كل ما في الأمر أنني كنت أرغب في لعب دقائق أكثر في مباراة كبيرة مثل الديربي».