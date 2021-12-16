العراق يتعهد بإنجاز متطلبات استضافة «خليجي 25»

تعهد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم بانجاز جميع متطلبات الاستضافة الناجحة في مدينة البصرة لكأس الخليج لكرة القدم «خليجي 25»، وذلك عقب اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج، الخميس في الدوحة والتي اشترطت الجاهزية الكاملة للاستضافة قبل ستة أشهر من موعد البطولة.

وقال درجال في بيان:« جددَ اتحاد كأس الخليج العربي لكرةِ القدم ثقته بتنظيم البصرة خليجي 25 في الاجتماع الذي عقد في الدوحة برئاسةِ الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، وبحضور الأعضاء من رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم".

وأضاف درجال«تم اعتماد البصرة بصورةٍ نهائيةٍ لتنظيم خليجي 25 في يناير 2023»، لكن بشرط «اكتمال المتطلبات الخاصة بالبطولةِ منتصف العام المقبل».

وقرر اتحاد كأس الخليج في سبتمبر الماضي تأجيل البطولة التي كانت مقررة في مدينة البصرة في ديسمبر الحالي، إلى يناير 2023، نظرا «لإزدحام روزنامة المنتخبات الخليجية ومشاركاتها في العديد من المنافسات القارية والدولية».

وكان قرار التأجيل متوقعاً في ظل نواقص في ملف جاهزية مدينة البصرة لاستضافة البطولة، إلى جانب ضغط كبير تعاني منه روزنامة الاتحادات الخليجية محلياً وقارياً ودولياً.

وحدد اتحاد كأس الخليج الكويت كدولة بديلة للاستضافة في حال لم تكن البصرة جاهزة قبل ستة أشهر من موعدها.

وزارت لجنة تفتيشية شكّلها اتحاد كأس الخليج برئاسة اليمني حميد الشيباني، مدينة البصرة أكثر من مرة لتفقد المنشآت من ملاعب وفنادق.

ولا يزال العراق يواجه حظراً على لعب المباريات على أرضه جراء الأوضاع الأمنية منذ العام 2019.

وتُنظم كأس الخليج مرةً كل عامين، وأنطلقت أول نسخة منها بالبحرين عام 1970 والأخيرة في قطر عام 2019. وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، 2 لكل من عُمان والإمارات ولقب للبحرين في 2019.

واستضاف العراق البطولة مرّة واحدة عام 1979 على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد وأحرز لقب نسختها الخامسة.