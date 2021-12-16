منذ التتويج الآسيوي.. الهلال لا يفوز

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم نزيف النقاط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وبعد أن تُوِّج بطلًا لدوري أبطال آسيا أثر فوزه في النهائي ضد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، (2ـ0)، لم يحقق أي فوز خلال المباريات الثلاث التي خاضها في الدوري.

وجاءت نتائج الأزرق دون مستوى تطلعات جماهيره في أعقاب إعتلاء هرم الكرة الآسيوية، حيث تعادل في مباراتين وخسر الثالثة على صعيد الدوري المحلي.

وفي موسم 2019 وبعد تتويجه باللقب الآسيوي ضد أوراوا الياباني يذكر أن الهلال لم يخسرمحليا في أول 3 مباريات لعبها، حيث فاز في مواجهتين وتعادل مرة واحد، وجاءت النتائج بفوز ضد الجبلين (4-2) في كأس الملك، وتعادل مع الحزم (1-1) ثم كسب العدالة بسباعية نظيفة على صعيد مسابقة الدوري.

وفي الموسم الجاري كانت بداية سلسلة التعثرات بتعادل مع فريق أبها (1-1) في الجولة الـ13 على ملعب المحالة، وفي مباراة الفيحاء المؤجلة لحساب الجولة الرابعة حضرالتعادل السلبي بين الفريقين في الرياض، ليسجل الهلال ثاني أعلى معدل تعادلات له في دوري المحترفين بواقع ست مرات، إذ بلغ الرقم الأكبر الموسم الماضي بسبع تعادلات.

بعد ذلك تعرض للخسارة على يد النصر الغريم التقليدي (0-2) في ديربي العصر، ضمن مؤجلة لحساب الجولة الثامنة، وهي الهزيمة الأولى للهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2022، وتوقف الأزرق عند النقطة 21 في المركز الرابع مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الاتحاد يُحدد موعدها لاحقاً.