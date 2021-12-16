اليوم الثاني.. خيول الجمال تواصل عروضها

تواصلت فعاليات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية، الخميس، الذي ينظم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، غرب الرياض بمنطقة ديراب وبمشاركة 313 رأس.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من البطولة، تنافس قوي في فئتي الأفراس والأمهار عمر السنة، حيث حققت لقب الفئة الرابعة والمخصصة للأفراس من عمر 4 إلى 6 سنوات المركز الأول الفرس "تيجان المعود" لمربط الباخت، ونالت المركز الثاني الفرس "ذاخرة عذبة" لمربط سماء نجد، وجاءت في المركز الثالث الفرس "ال آر أيرا دي الكسكاليبر" لمربط السيد.

وفي الفئة الخامسة المخصصة للأفراس من عمر 7 إلى 9 سنوات، جاءت في المركز الأول الفرس "بنت هاذي الخالدية" لمربط الخشاب من الكويت، ونالت المركز الثاني الفرس "برهاني شريفة" لمربط أجمل، وحصلت على المركز الثالث "كارمن الخالد" لمزرعة الخالد.

أما الفئة السادسة المخصصة للأفراس بعمر 10 سنوات فما فوق، حصلت على المركز الأول الفرس "غزالة الخالدية" لمربط أجمل، ونالت المركز الثاني الفرس "قمر تي أس" لمربط الراك، وحصلت على المركز الثالث "عنود الجلوية" لمربط الرمحا.

أما الفئة السابعة والمخصصة لأمهار عمر السنة مجموعة (أ) فاز بالمركز الأول المهر "عز الخشاب" لمربط الخشاب من الكويت، ونال المركز الثاني المهر "هتان الراك" لمربط الراك، وفي المركز الثالث المهر "وسم الجبرينية" لمربط الجبرينية.

وشهد العرض حضور جماهيري زار عدد من الفعاليات للبطولة، والتي أطلق عليها "ساحة طرفة"، والتي تضم عدد من الفعاليات والمعارض المختصة بمقتنيات الخيل والفنون التشكيلية والمطاعم والكوفيهات وهي تفعيل للدور الثقافي والاجتماعي ضمن فعاليات العرض الدولي الخامس.

ويتواصل العرض، الجمعة، في يومه الثالث بفئة الأمهار عمر السنتين في مجموعتين، وفئة أمهار عمر الثلاث سنوات من مجموعة واحدة، وفئة الفحول من 4 إلى 6 سنوات في مجموعتين وفئة الفحول من 7 إلى 9 سنوات وأخيراً فئة الفحول من 10 سنوات فما فوق.

وسيكون حفل الختام، السبت، للبطولات النهائية ويشهد تنظيم 6 بطولات للمهرات عمر سنة والمهرات عمر السنتين والثلاث والأفراس والأمهار عمر السنة والأمهار عمر السنتين والثلاث والفحول، كما سيكون هناك 4 بطولات أخرى مخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ (للمهرات والأفراس والأمهار والفحول).