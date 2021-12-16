أمم إفريقيا.. إلزام الجماهير بلقاح وفحص كورونا

أعلن مسؤولون، الخميس، أن المشجعين الذين من المقرر أن يحضروا مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، الشهر المقبل، في الكاميرون، سيُطلب منهم إظهار دليل على التطعيم وتقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا.

ويأتي الإعلان الصادر في بيان مشترك وقعه وزراء الرياضة والصحة في الكاميرون والكونجولي فيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، في وقت تتزايد فيه التكهنات بإمكانية إلغاء البطولة أو تأجيلها مرة أخرى، بعدما كان من المفترض أنّ تقام عام 2021 قبل أن يتم تأجيلها إلى يناير 2022 بسبب جائحة كورونا.

وتابع البيان: «لن يتمكن المشجعون من دخول الملاعب ما لم يتم تطعيمهم بالكامل وأظهار اختبار سلبي لأقل من 72 ساعة، أو اختبار سلبي أقل من 24 ساعة».

وأضاف: «على الرغم من هذا التحدي الإضافي الذي يمثله هذا الوباء، فإن كأس أممنا يجب أن تلعب».

ومن المقرر أن ينظم حفل افتتاح البطولة التي تضم 24 منتخباً في ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي في 9 ناير، قبل المباراة الأولى بين المنتخب المضيف وبوركينا فاسو.

وستلعب المباراة النهائية على الملعب ذاته في 6 فبراير.