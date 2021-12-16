أزارو يعزز استعدادات الاتفاق للنصر

استأنف فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الخميس، تدريباته على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره النصرفي الرياض، الثلاثاء، لحساب دور الـ16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ميدانياً فرض الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق تدريبات استرجاعية للمجموعة التي خاضت مواجهة الحزم التجريبية والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، فيما خاضت المجموعة الثانية التي شاركت في أجزاء من المباراة تدريبات لياقية على عدة محطات ، وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية وعدة تمارين للاستحواذ على الكرة، واختتم الحصة بمناورة على جزء من الملعب.

وشهدت التدريبات عودة مهاجم الفريق المغربي وليد أزارو بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العرب2021 في قطر، فيما شهدت غياب لاعبي منتخب الجزائر حارس الفريق رايس مبولحي والمدافع أيوب عبداللاوى لمشاركتهما مع منتخب بلادهما في نهائي كأس العرب ضد تونس السبت 18 ديسمبر الجاري.