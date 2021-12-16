سعدان يلتحق بتدريبات الفتح

شارك المغربي مروان سعدان مدافع فريق الفتح الأول لكرة القدم في التدريبات، الخميس، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.

وكان الفريق استأنف تدريباته بعد أن تمتع اللاعبون براحة لمدة يومين بعد العودة من المعسكر الخارجي في قطر تزامناً مع فترة توقف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرض البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق، في بداية الحصة التدريبية، تمارين لياقية في الصالة الرياضية، بهدف المحافظة على التوازن اللياقي للاعبين، وبعدها ركز في التدريبات التي جرت على الملعب الرديف على النواحي التكتيكية، حيث قسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء تدريبات تنوعت ما بين التحرك السريع دون كرة حول كامل الملعب، والمرور بين الأقماع، والقفز على الحواجز، واللعب من لمسة واحدة، واختتمها بمناورة فنية عبر مساحة ثلثي الملعب.

ويتأهب الفتح لمواجهة الاتحاد ضيفه، الإثنين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.