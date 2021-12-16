مأدبة كونترا تجهز الاتحاد للفتح

جمع الروماني كوزمين كونترا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الخميس، لاعبي الفريق في مأدبة عشاء ضمت الجهازين الفني والإداري، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الفتح في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، الإثنين.

وانتظم الفريق في تحضيرات وتدريبات يومية منذ عودته من الإمارات التي أنهى فيها معسكراً إعدادايا خلال فترة التوقف الدولية وخاض فيها ثلاث مباريات تجريبية أمام العين والوحدة والجزيرة توالياً.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين وخسارتين وله مباراة مؤجلة أمام الهلال، وتنتظره مواجهة الاتفاق 27 ديسمبر الجاري .