«الارتداد السريع» يحضر الفيصلي للأهلي

كثف البرتغالي دانييل راموس مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، الخميس، جرعات الجمل التكتيكية والتي تنوعت بين الأستحواذ والضغط على حامل الكرة والارتداد السريع، استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي في دور الـ 16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب العديد من التمارين البدنية تحت إشراف مدرب اللياقه.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، قبل أن يختتم المران بتمارين الإطالة.

وواصل هشام فايق، ومشعل خير الله، ثنائي الفريق برامجهم العلاجية المعده لهم من قبل الجهاز الفني بعد شعورهم بالآم عضلية.