إنجلترا وألمانيا وإيطاليا في مجموعة «الموت الأوروبية»

أسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2022-2023 التي سحبت، الخميس في نيون السويسرية، عن وقوع فرنسا«حامل اللقب» في المجموعة الأولى بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات « المجر، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا» ولقد صنفت المنتخبات إلى 4 درجات.

وضمت الجموعة الأولى للدرجة الأولى كلا من «النمسا، كرواتيا، الدنمارك، فرنسا» وفي المجموعة «التشيك - سويسرا - البرتغال - إسبانيا» وفي المجموعة الرابعة «ويلز - بولندا - هولندا - بلجيكا»

وضمت المجموعة الأولى للدرجة الثانية «أرمينيا - أيرلندا - اسكتلندا - أوكرانيا»، و المجموعة الثانية« ألبانيا - إسرائيل - روسيا - أيسلندا»، والمجموعة الثالثة«الجبل الأسود - رومانيا - فنلندا - البوسنة»، المجموعة الرابعة«سلوفينيا - صربيا - النرويج - السويد».

وفي منتخبات الدرجة الثالثة المجموعة الأولى «تركيا - لوكسمبورج - ليتوانيا - جزر فارو»، و المجموعة الثانية «أيرلندا الشمالية - اليونان - كوسوفو»، الفائز من مباراة (قبرص أمام استونيا)

المجموعة الثالثة«سلوفاكيا، روسيا البيضاء، أذربيجان»، الفائز من (قازاخستان أمام مولدوفا)

المجموعة الرابعة«بلغاريا، مقدونيا الشمالية، جورجيا، جبل طارق» الدرجة الرابعة المجموعة الأولى«لاتفيا، أندورا، ليختنشتاين، قازاخستان أو مولدوفا» والمجموعة الثانية «سان مارينو، مالطا، قبرص أو استونيا».