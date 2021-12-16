المسحل يشارك في عمومية كأس الخليج العربي

شارك ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي عقد الخميس في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد الاجتماع مناقشات الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يخدم كرة القدم الخليجية.

وتم في الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق والتقريرين الإداري والمالي كما ناقش بعض المقترحات المطروحة.