الدوري الإنجليزي.. تفشي كورونا يؤجل 4 مباريات

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، تأجيل أربع مباريات أخرى مطلع الأسبوع المقبل، بسبب تفشي كوفيد-19، في أندية برنتفورد وواتفورد ونوريتش سيتي وليستر سيتي.

وقالت الرابطة في وقت سابق، إن مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون آند هوف ألبيون، السبت، تأجلت إضافة إلى مباراة، الخميس، بين ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

وقررت الرابطة في وقت سابق تشديد إجراءات البروتوكول المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفرضت اختبارين للأجسام المضادة على اللاعبين والعاملين بالأندية يومياً، إضافة إلى مسحتين (PCR) أسبوعياً، وذلك للحد من تفشي الإصابات.

وجاء هذا الإجراء بعد أن أعلنت الرابطة عن وجود 42 حالة مصابة الأسبوع الماضي، وهي المحصلة الأكبر منذ بداية تفشي الفيروس التاجي في مارس من العام الماضي، وعودة كرة القدم.