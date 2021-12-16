الاتحاد يُبقي حمدالله في الدوري السعودي

أعلن نادي الاتحاد، الخميس، التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله المهاجم، لمدة عام ونصف العام دعماً للفريق خلال فترة الانتقال الشتوية.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر عبارة ترحيبية «أهـلاً بالنمر الجديد عبدالرزاق حمدالله».

وكانت إدارة نادي النصر، أنهت العلاقة التعاقدية مع المغربي حمدالله، في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي.

وقال حمدالله في مقطع فيديو قصير على حساب النادي: « أنا سعيد بانضماي إلى فريق الاتحاد العريق وجامهيره الرائعة، واتطلع إلى مواصلة أمجاد المغاربة مع الاتحاد».

وأكدت الإدارة النصراوية في بيان وقتها أن إنهاء عقد اللاعب المغربي تم بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشددة أنها تحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وانضم حمدالله إلى نادي النصر في أغسطس 2018 لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، وفي يوليو 2019 تم تجديد عقد اللاعب ليبقى مع الفريق حتى 2022.

وتوج المهاجم المغربي مع النصر ببطولة دوري المحترفين في أول موسم له مع الفريق، وكأس السوبر السعودي، عامي 2019 و2020، كما حصد جائزة هداف الدوري 2018-2019 بـ34 هدفاً و2019-200 بـ 29 هدفاً ، كما كان صاحب أطول سلسلة تهديفية في موسم واحد في تاريخ دوري المحترفين (13 مباراة).