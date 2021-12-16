اليوم.. انطلاق عالمية السلة

تنطلق نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3، اليوم، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة جدة، بحضور بدر القاضي، نائب وزير الرياضة، وبمشاركة 12 فريقًا من مختلف دول العالم، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

ويأتي تنظيم هذا الحدث، الذي يندرج تحت برنامج “جودة الحياة”، ضمن سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، التي تستضيفها السعودية بمختلف الألعاب والرياضات.