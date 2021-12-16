قطر يفسخ عقد بلايلي بالتراضي

أعلن نادي قطر المنتمي لدوري نجوم قطر لكرة القدم فسخ تعاقده مع الجزائري يوسف بلايلي لاعبه البارز بالتراضي، الخميس.

وقال نادي قطر في حسابه على تويتر إن إدارة النادي اتفقت مع بلايلي على فسخ عقده «بعد مشاورات بين اللاعب والنادي متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره المقبل».

ولم يذكر النادي القطري شيئاً عن وجهة بلايلي المقبلة، بينما ذكرت تقارير أنه قد يتجه إلى الدوري الإماراتي، أو يلعب في أوروبا.

وخطف بلايلي الأضواء في كأس العرب المقامة في قطر، وساهم بشكل مؤثر في وصول الجزائر إلى النهائي ضد تونس.