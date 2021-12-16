حمدالله وروما.. ثنائية الجيش تتكرر في الاتحاد

يجمع القميص الاتحادي، المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينهو مجدداً، بعد أن تزاملا سوياً في صفوف فريق الجيش القطري الأول لكرة القدم، في فترة سابقة.

وأعلن نادي الاتحاد، الخميس، التعاقد رسمياً مع الهداف المغربي، لمدة عام ونصف العام، بعد أن أنهى النصر علاقته التعاقدية به في 23 نوفمبر الماضي، بسبب قانوني مشروع، حسبما أعلن النادي العاصمي.

وخلال موسمي 2015-2016 و2016-2017، لعب الثنائي في صفوف الجيش القطري، واستطاع الثنائي في الموسم الأول تسجيل 38 هدفاً، 20 منها للهداف المغربي، و18 سجلها البرازيلي، مع صناعة كل منهما 3 أهداف.

وفي موسم 2016-2017، حرمت إصابة في الركبة عبدالرزاق حمدالله من المشاركة، فيما سجل رومارينيو 18 هدفاً وصناعة 3 أخرى، في 21 مباراة خاضها مع الفريق القطري.