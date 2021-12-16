دانية ومشاعل تشاركان في رالي داكار

منح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية التراخيص اللازمة لمشاركة دانية عقيل ومشاعل العبيدان، السائقتين السعوديتين، في رالي داكار السعودية 2022، أول سائقتين يشاركن في رالي دكار.

وتشارك المتسابقتان في النسخة الـ 44 من رالي داكار، المقرر انطلاقه في 1 يناير 2022 في فئة “تي 3”، على متن “كان ـ آم مافريكس” جهزها فريق “ساوث ريسينج”، بمركبات خفيفة تصل سرعتها إلى 135 كيلومترًا في الساعة، ولمسافات تصل إلى 600 كيلومتر يوميًا، في ظل ظروف قاسية طوال برنامج شاق يمتد إلى 12 يومًا.