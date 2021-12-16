دي بروين يعاني

أوضح كيفن دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه لا يزال متأثرًا بإصابته الأخيرة بـ “كوفيد 19”.

وكشف الدولي البلجيكي عن أنه لم يصل إلى أفضل مستوياته حتى الآن بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي. وقال دي بروين لوسائل إعلام بلجيكية أمس: “لم أصل بعد إلى أفضل مستوياتي. جسدي لا يزال يحاول التأقلم. أحيانًا بعد أن أركض سريعًا مرتين أو ثلاث مرات، أشعر وكأنني ما زلت أعاني من كورونا”. لكنه أشار إلى أن حالته تتحسَّن في موسم عانى خلاله أيضًا من مشكلة في الكاحل.