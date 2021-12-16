بعد 20 عاما.. حمدالله يعيد ذكريات الأصفرين وبهجا

أعاد تعاقد إدارة نادي الاتحاد، مع المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السابق، الخميس، إلى الأذهان ذكريات تعاقد الأصفر العاصمي مع المغربي أحمد بهجا، بعد تألقه مع الفريق الجداوي، قبل عشرين عاماً في سيناريو مشابه لانتقال مواطنه من النصر إلى الاتحاد.

وانضم المغربي بهجة إلى النصر، بعدما قضى مواسماً ناجحةً مع الاتحاد ليغادر إلى الدوري الإماراتي، الذي لم يستطع التأقلم معه ليعود إلى الدوري السعودي سريعاً، ولكن هذه المرة من بوابة النصر وكان ذلك في عام 2000.

ويبقى القاسم المشترك بين المغربيان حمدالله وبهجا، في كونهما كانا علامة فارقة في مسيرة الناديين، وساهما بشكل مباشر في حصد الألقاب والتتويج بالبطولات.

وقبل عامين، عادل حمدالله الرقم القياسي لبهجة مواطنه، بتسجيل 25 هدفاً في موسم واحد بالدوري السعودي.

ولعب بهجا للاتحاد خلال الفترة من 1994 إلى 1999، حيث حقق نجاحات مبهرة وصلت إلى حد تسجيله 48 هدفاً في موسم واحد هو موسم 1996-1997، وفي موسمه الثاني سجل 11 هدفاً، ثم أحرز 23 هدفاً في آخر مواسمه 1998-1999.

وتوج بهجا مع الاتحاد بلقبين للدوري السعودي الممتاز، ومثلهما لكأس الاتحاد السعودي، ولقب لكأس ولي العهد، وكأس الكؤوس الآسيوية عام 1999.

المهاجم المغربي كان له دوراً كبيراً في تتويج العميد الآسيوي، فسجل الهدف الثالث في الفوز 3-1 على الطلبة العراقي في نصف النهائي، ثم سجل ثنائية منها الهدف الذهبي في النهائي ضد شونام دراجونز الكوري الجنوبي، ليقود فريقه للقب في 18 أبريل 1999.

وفي المقابل، انضم حمدالله إلى نادي النصر في أغسطس 2018، لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، وفي يوليو 2019 تم تجديد عقد اللاعب ليبقى مع الفريق حتى 2022.

وتوج المهاجم المغربي مع النصر ببطولة دوري المحترفين في أول موسم له مع الفريق، وكأس السوبر السعودي عامي 2019 و2020، كما حصد جائزة هداف الدوري 2018-2019 بـ34 هدفاً و2019-200 بـ 29 هدفاً ، كما كان صاحب أطول سلسلة تهديفية في موسم واحد في تاريخ دوري المحترفين (13 مباراة).

وأنهت إدارة نادي النصر، علاقتها التعاقدية أواخر نوفمبر الماضي، بالهداف المغربي، بسبب قانوني مشروع، حسبما جاء في البيان الذي بثه حساب النادي الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي.