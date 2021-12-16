الفرح.. أصفر

فرحة لاعبي فريق النصر الأول لكرة القدم، تكررت مرتين حينما فازعلى غريمه الهلال بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الثامن لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.