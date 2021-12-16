«عصرهم» تحت الشمس

صبَغ فريق النصر الأول لكرة القدم ديربيات العَصر في دوري المحترفين بلونه مُجدَّدًا، وحسَم مباراته المؤجلة مع الهلال بالفوز أمس 2ـ0 على ملعب الملك فهد الدولي. وأحرز الكاميروني فنسنت أبو بكر، المهاجم، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الوسط، الهدفين، عند الدقيقتين 39 و90.

ورفعت المباراة عدد الديربيات التي انطلقت عَصرًا بين الفريقين، ضمن المسابقة، إلى 3، انتهت كلها بسعادة نصراوية.

وحسم النصر أوّلها بنتيجة 2ـ1، في الدور الثاني من ثاني مواسم المسابقة، 2009ـ2010.

وتعادل الفريقان 2ـ2 في الثاني، ضمن الدور الأول من موسم 2018ـ2019، لكن النقطة النصراوية اكتسبت طعم الفوز، لتأخره 0ـ2 في النتيجة حتى الدقيقة 73. وكان مفترضًا بدء الديربي، المؤجل من الجولة 8، عند الساعة 8 من مساء أمس، لكن لجنة المسابقات، التابعة لرابطة الدوري، أعلنت أمس الأول تقديمه إلى الـ 3:15 عصرًا.

تبديل يفجر الغضب

تحدث البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، بغضبٍ مع البرتغالي ليوناردو جارديم، المدرب، اعتراضًا على تغييره خلال مباراة الديربي أمام النصر، أمس. وسحب المدرب بيريرا عند الدقيقة 73، لحساب البيروفي أندريه كاريلو، الجناح. وخلال توجهه إلى مقاعد البدلاء، بدا البرازيلي غاضبًا، واعترض بانفعالٍ على قرار جارديم، الذي ردّ عليه باقتضاب.

بعد 951 يوما.. البليهي يعود ظهيرا

شغَل علي البليهي، مدافع فريق الهلال، مركز الظهير الأيسر، أمام النصر أمس، للمرة الأولى في الدوري منذ أكثر من عامين و7 أشهر. واضطر الجهاز الفني للهلال، إلى البدء بقلب دفاعه ظهيرًا، ونقل ياسر الشهراني إلى مركز الظهير الأيمن، لتعويض محمد البريك، المصاب بفيروس كورونا. وآخر مباراةٍ في الدوري خاضها البليهي ظهيرا أيسر لُعِبَت، أمام الاتفاق، في 11 مايو 2019، قبل 951 يومًا.

احتفال يسبب الإيقاف

خسِر فريق النصر الأول لكرة القدم جهود البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الوسط، في المباراة المقبلة، لنيله إنذارا رابعا أمس ضد الهلال.

وخلع تاليسكا قميصه، احتفالًا، بعد إحرازه هدفا في الدقيقة 90.

وعلى الفور، نال بطاقة صفراء، هي الرابعة ضده منذ بدء الموسم الجاري، ما سيحول دون خوضه مباراة واحدة.

سابقة.. ثنائية نصراوية نظيفة

أضاف فريق النصر الأول لكرة القدم، أمس، نتيجةً جديدةً إلى سجلّ مواجهات ديربي الرياض، ضمن دوري المحترفين، بتغلّبه على الهلال “2ـ0”.

ورفع النصر مرّات فوزه على الهلال، في المسابقة التي انطلقت عام 2008، إلى 9، لكنها المرة الأولى بنتيجة 2ـ0.

وشهِدَت مواجهات الفريقين في المسابقة النتيجة ذاتها 3 مرات سابقة لكن لمصلحة الهلال، وآخرها قبل 13 شهرًا، ضمن الدور الأول من الموسم الماضي. وتغلب الهلال على النصر بالنتيجة ذاتها، ضمن الدور الثاني من موسمي 2008ـ2009 و2015ـ2016.

الغياب يمتد

مدّدت الخسارة أمام النصر، أمس، صيام فريق الهلال عن الانتصارات، الذي بدأ بعد فوزه بدوري أبطال آسيا في 23 نوفمبر الماضي.

وخاض بطل القارة 3 مبارياتٍ عقِب التتويج، انتهت بتعادله 1ـ1 مع أبها، و0ـ0 مع الفيحاء، وخسارته 0ـ2 من النصر.

ولُعِبَت المواجهات الثلاث ضمن الجولات الـ 4 و8 و13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

استحواذ دون تسديد

انحاز الاستحواذ على الكرة، خلال ديربي الرياض أمس، إلى فريق الهلال، بنسبة 67 في المئة، مقابل 33 في المئة للنصر، الفائز بهدفين نظيفين.

في المقابل، تفوّق النصر في عدد التسديدات على المرمى، بـ 5 من أصل 8 إجمالًا، فيما سدد الهلال 6 مرات، واحدة فقط منها على المرمى.

وأنهى الهلال المباراة بـ 587 تمريرة،

بينما اكتفى النصر، في أول ظهورٍ تحت القيادة الفنية للأرجنتيني ميجيل روسو، بـ 287 تمريرة.