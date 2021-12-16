الرائد يختتم معسكر الإسماعيلية

يختتم فريق الرائد الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في مدينة الإسماعيلية المصرية اليوم، بعد أن خاض خلاله لقاءين تجريبيين، أمام الزمالك 2ـ2، والإسماعيلي 1ـ5. وأخضع الإسباني بابلو ماشين، مدرب الفريق، أمس، اللاعبين لتدريبات صباحية، استرجاعية واستشفائية، كما جرت العادة في التدريب الأول بعد كل مباراة، وفي المساء بدأ التركيز على الأسلوب الذي سيلعب به أمام الهلال الإثنين المقبل في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وينتظر أن يبدأ المدرب بتصحيح الأخطاء في التدريبات التي تنطلق غدًا في بريدة بعد العودة اليوم.