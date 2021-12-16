الفيصلي يستأنف

بدأ البرتغالي دانييل راموس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، في تطبيق النهج التكتيكي الذي سيواجه به الأهلي الثلاثاء المقبل في جدة، ضمن الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في التدريب الأول له في حرمة، بعد العودة من معسكر دبي.

وانطلقت التدريبات التي جرت أمس على ملعب النادي في حرمة بالتمارين اللياقية، تحت إشراف جواو موريرا، مدرب اللياقة، قبل أن يقسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين، نفذوا تمارين تكتيكية متنوعة كالاستحواذ على الكرة وسرعة التمرير، واختتمت الحصة بتمارين التحمل والإطالة.