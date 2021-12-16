جوميز يحذر اللاعبين

استأنف فريق التعاون الأول لكرة القدم، تدريباته، أمس، بعد الإجازة التي منحها البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، للاعبين لمدة يوم، بعد العودة من المعسكر الخارجي في البحرين. وخاطب المدرب اللاعبين قبل بداية التدريب وذكّرهم بأهمية المرحلة المقبلة، وحذرهم من التفريط أمام الطائي في مستهل مشوار الفريق في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم أخضعهم لتمارين لياقية، قبل أن يقسّمهم إلى مجموعات نفذت كل مجموعة تمارين متنوعة، ثم اُختتمت الحصة بمناورة.