حمدالله: سعيد بالانضمام إلى الاتحاد العريق

أبدى المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق الجداوي، متمنياً أن يواصل أمجاد اللاعبين المغاربة مع الاتحاد.

وظهر الهداف المغربي في مقطع فيديو بثه حساب نادي الاتحاد في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، وقال: "أنا جداً سعيد بالانضمام إلى نادي الاتحاد العريق، وإلى جماهيره الرائعة.. أتطلع إلى مواصلة أمجاد اللاعبين المغاربة مع الاتحاد".

وأعلن النادي الجداوي في وقت سابق، الخميس، عن تعاقده مع حمدالله لمدة عام ونصف العام، بعد أن أنهى نادي النصر علاقته باللاعب، بسبب قانوني مشروع، حسبما أكد في بيان بثه، في 23 نوفمبر الماضي.