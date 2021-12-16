«جودة الحياة» يخطف جائزة التطوير الرياضي

منحت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية جائزة “التطوير الرياضي لعام 2021” إلى برنامج “جودة الحياة”، أحد برامج “رؤية السعودية 2030”، نظير مبادراته التي أطلقها لتطوير القطاع الرياضي، ورسم ملامحه المستقبلية. وقدَّم الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الجائزة إلى برنامج “جودة الحياة” نيابةً عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وتسلَّمها خالد البكر، ممثل البرنامج والمدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ والمدير التنفيذي المكلف للتسويق والتواصل.