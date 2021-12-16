ليفربول يضيق الخناق على السيتي

واصل فريق ليفربول الأول لكرة القدم، صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز،، بعدما حوّل تأخره بهدف أمام نيوكاسل ضيفه إلى فوز 3-1، الخميس، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، بتحقيقه انتصاره الثاني عشر في المسابقة الموسم الجاري والسادس على التوالي، إلى 40 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، ليشدد الخناق على مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يتربع على الصدارة، بعدما قلص الفارق معه إلى نقطة واحدة.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم، مقابل فوزاً وحيداً و7 تعادلات، عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم نيوكاسل بهدف مباغت حمل توقيع جونجو شيلفي في الدقيقة السابعة، لكن البرتغالي ديوجو جوتا أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 21.

ومنح المصري محمد صلاح التقدم لليفربول، بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، ليواصل التحليق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 15 هدفاً، متفوقاً بفارق 6 أهداف كاملة أمام أقرب ملاحقيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، وديوجو جوتا، زميله في ليفربول.

وبهذا الهدف، تمكن صلاح من معادلة الرقم القياسي كأكثر لاعب يساهم بالتسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي مع جيمي فاردي، الذي حقق نفس الإنجاز عندما قاد ليستر للتتويج بلقبه الوحيد في الدوري الإنجليزي موسم 2015 -2016.

وقضى ترينت أليكسندر أرنولد على آمال نيوكاسل في حصد نقطة التعادل على أقل تقدير، بعدما أحرز الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 88.