إطلاق مشروع موسيقي يدعم الفنانين المستقلين

أعلنت سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط بالتعاون مع “أنغامي” عن إطلاق “فايب ميوزيك أرابيا” كمشروع يدعم الفنانين الشباب العرب المستقلين في السعودية ودول الخليج والشرق الأوسط. وجاء الإعلان خلال مؤتمر XP الموسيقي، الذي تنظمه علامة “مدل بيست” في الرياض. من جهته، قال شريدهار سوبرامانيام، رئيس الاستراتيجية المؤسسية في شركة سوني ميوزيك إنترتينمنت: “نجمع بين كوادر العمل المتمرسة في المنطقة لشركة سوني ميوزيك إنترتينمنت مع الموارد المخصصة لها والخدمات والتقنيات الأفضل”.