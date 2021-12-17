رئيس «فيفا»: مونديال قطر بمدرجات مكتملة

أكد السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إن كأس العالم المقبلة لكرة القدم المقررة في نهاية العام 2022 في قطر، ستكون بحضور جماهيري كامل في ظل جائحة كورونا وانتشار متحورة أوميكرون راهناً.

وقال السويسري الإيطالي في مقابلة مع قناة الكاس القطرية:«ستكون كأس العالم المقبلة بحضور جماهيري كامل، بالطبع، هذا شعوري وأنا متفائل بهذا الخصوص، بالطبع فإن الأولوية للصحة في ظل الجائحة، لكن شاهدنا خلال عام مدى التقدّم الذي حققه الطبّ في ما يتعلّق بكوفيد».

وتابع رئيس «فيفا»: «في السابق كان الأمر يستغرق أعوام وأعوام بغية تطوير التطعيم، خلال عام تم تطوير تطعيمات أثبتت نجاعتها ضد كوفيد، ومن هذا المنطلق وخلال عام من الآن سيتمّ احراز تقدّم أكبر من هذا الباب، أعتقد جازماً ان مونديال قطر 2022 سيكون حدثاً مبهراً وستكون المرة الأولى التي سنحتفل جميعاً في ملاعب مليئة بجماهير من كافة أرجاء العالم».

وأدى فيروس كورونا ومتحوراته إلى تشويه روزنامة الأحداث الرياضية في العامين الماضيين، وتم تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو دون حضور جماهيري تقريباً، فيما لعبت مباريات كأس العرب التي ترعاها فيفا للمرة الأولى، بقدرة استيعابية كاملة على ستة من الملاعب الثمانية التي ستستضيف المونديال الأول في الشرق الأوسط في نوفمبر المقبل.