مدرب قطر: لست خائفا على مستقبلي

أكد الإسباني فيليكس سانشيس مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم أنه ليس خائفاً على مستقبله مع «العنابي»، بعد الخروج من نصف نهائي كأس العرب 2021.

وأقصي المنتخب القطري من كأس العرب بخسارته أمام الجزائر 1-2 في مباراة مثيرة ضمن نصف النهائي، بعد نتائج متعثّرة أيضاً في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 «شارك كمنتخب زائر».

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي في الدوحة عشية مباراة قطر مع مصر لتحديد المركزين الثالث والرابع، عن مستقبله مع «العنابي»، قال سانشيس باقتضاب «لا لست خائفاً».

وتخوض قطر بطلة آسيا، آخر مبارياتها في كأس العرب، السبت أمام مصر على ملعب 974 في منطقة رأس بو عبود في ضواحي الدوحة.

وفي هذا الإطار، قال سانشيس: «نتطلّع إلى خوض آخر مباراة، وللأسف لم نتمكن من بلوغ النهائي»، مؤكدا أن مصر من أقوى المنتخبات، ولن تكون مباراة سهلة.