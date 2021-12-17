ملعب جدة الجديد.. تحفة رياضية تعزز أسلوب الحياة

ستكون مدينة جدة على موعد مع تحفة رياضية معمارية جديدة تضاف إلى ملاعبها الجديدة بعد إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع «وسط جدة» «نيو جدة داون تاون»، والذي يأتي ضمنه ملعباً رياضياَ على مستوى عالمي.

ويحتلّ الملعب مكانة جوهرية في تعزيز أسلوب الحياة الحيوي والصحي في مجتمع جدة، ليُسهم في رفع جودة الحياة لاحتوائه على حدائق بمساحات خضراء مفتوحة. كما يوفر الملعب الرياضي منصة حية للعديد من الفعاليات المحليّة والإقليمية والدولية، وهو مستوحى من التراث المحلي والعناصر المعمارية بتصميم معاصر مبدع كمعلم رئيسي للمشروع، واضعاً الرياضة في قلب مفهوم الترفيه والرفاهية لسكانها، بالإضافة إلى تمكين آلاف الرياضيين السعوديين ودعمهم في مسيرتهم الاحترافية.

وسيكون الملعب الجديد ثالث الملاعب في المدينة الساحلية بعد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» وملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي تم إعادة تحديثه أخيراً.