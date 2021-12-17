مبابي: التتويج بدوري الأبطال أهم من تسجيل 50 هدفا

قال كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم إن تسجيل 50 هدفا سوف يكون بدون فائدة إن لم يتوج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي أو لقب دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي 42 هدفا في كل المسابقات خلال الموسم الماضي، لكن ليل انتزع لقب الدوري الفرنسي من سان جيرمان، كما خرج سان جيرمان من الدور قبل

النهائي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد سان جيرمان، الذي لم يسبق له التتويج بدوري الأبطال، لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية بدوري الأبطال هذا الموسم.

ويتصدر سان جيرمان حاليا الدوري الفرنسي بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه مارسيليا صاحب المركز الثاني.

وقال مبابي الذي سجل 13 هدفا حتى الآن خلال هذا الموسم، في تصريحات للقناة التليفزيونية لنادي سان جيرمان : «العام الماضي كان جيدا بالنسبة

لي، فقد سجلت 40 هدفا، لكننا لم نفز بالدوري الفرنسي أو دوري الأبطال».

وأضاف : «في النهاية، أتعجب، ما فائدة تسجيل 50 هدفا إن لم نتوج؟ كنت أفضل تسجيل عدد أقل من الأهداف وأتوج بالدوري ودوري الأبطال».

وتابع : «كان موسما جيدا، لكنه لم يمتعكم، الهدف هو التتويج بالألقاب، هذه هي الأشياء الأكثر أهمية».

وسجل مبابي تسعة أهداف وصنع 14 هدفا خلال هذا الموسم في الدوري الفرنسي، وقد أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي يسجل 100 هدف لفريق واحد، عندما أضاف الهدف الثاني في المباراة الماضية أمام موناكو.

وأصبح مبابي، في عمر 22 عاما و357 يوما، أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز مع فريق واحد في الدوري الفرنسي، وذلك منذ بدء احصائيات شركة «أوبتا» فيموسم 1950 / 1951 .

وقال الفرنسي الدولي مبابي :«أحتاج إلى الشعور بالضغط، والبحث عن تحديات، دائما ما أريد تحمل المسؤولية.

وأضاف: «أرغب في الوقوع تحت ضغط حتى لو كان الأمر ينتهي بخيبة أمل، فهي عملية تعلم».

ويتأهب سان جيرمان لمواجهة فينيي-أولنوي، الأحد، في كأس فرنسا قبل أن يحل ضيفا على لوريان الأربعاء المقبل في الدوري الفرنسي.