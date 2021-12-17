مدرب الجزائر: لا أفكر سوى في التتويج بكأس العرب

أكد مجيد بو قرة مدرب منتخب الجزائر الأول لكرة القدمة أنه لا يرى أي سيناريو آخر إلاّ الفوز أمام نظيره التونسي في نهائي كأس العرب، السبت، على ملعب البيت في الدوحة العاصمة القطرية.

وقال بوقرة الذي يقود منتخب الجزائر في كأس العرب بدلاً من المدرب الأساسي جمال بلماضي، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة: «كان مساراً طويلاً مع مواجهات عالية المستوى، والحمدلله وصلنا ولكن هذه ليست النهاية، علينا الفوز بالمباراة النهائية».

وأضاف: «لن تكون مباراة سهلة، فريقان قويان، ومنتخبان مغاربيان يستحقان التواجد في النهائي، سنركز على الاستراتيجية على غرار المباريات الماضية، ولا أرى أي سيناريو آخر إلاّ الفوز. في رأسي لا يوجد مصطلح الخسارة الآن».

وأوضح بوقرة أن« وقت الراحة قليل»، يومان فقط، وبين ربع النهائي ونصف النهائي كان ثلاثة أيام. ولكن في كل الأحوال، ستكون مباراة أشبه بمباراة المغرب «ربع النهائي» ومصر «الجولة الثالثة من دور المجموعات»، والمنتخبان يعرفان بعضهما البعض، ولكن هذه المرة من يفوز هو البطل.

وأكد الحالة الجيدة لمهاجمه لاعب السد القطري بغداد بونجاح الذي أصيب بشد عضلي خلال مواجهة قطر، تطرق أبو قرة إلى مسألة اللاعب يوسف البلايلي الذي أعلن ناديه قطر القطري فسخ عقده بالتراضي بعد يوم من تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام الدولة المضيفة في نصف النهائي.

وقال بوقرة: «لا أرى أي تأثير لهذه المسألة على مردود اللاعب، يوسف متحمس جداً وهو يلعب لبلده، وهذه البطولة ستتيح له التواجد في نادٍ أفضل وفي مكان يستحقه».

من جهته، قال محمد أمين توقاي لاعب المنتخب الجزائري في المؤتمر الصحافي ذاته: «مواجهة تونس ستكون مباراة خاصة، ستكون حافزاً إيجابياً إذ أنها مباراة بين جارين ومع لاعبين أعرفهم ويعرفونني».

وأضاف: «الأوراق مكشوفة في هذه المباراة، ومن لديه العزيمة والإصرار سيفوز بها»