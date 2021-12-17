66 لاعبا يتنافسون في البطولة المفتوحة للهوكي

يتنافس 66 لاعبا يمثلون العديد من الفرق السعودية في البطولة المفتوحة الثالثة للهوكي التي انطلقت، الجمعة، على ملاعب نادي الرياض، وتستمر لمدة يومين تحت إشراف الاتحاد السعودي للهوكي.

وتعد البطولة هي الثالثة للهوكي على مستوى السعودية، بعد نجاح البطولة الأولى التي جرت في الدمام، سبتمبر الماضي، إلى جانب البطولة الثانية التي نظمت في محافظة جدة خلال أكتوبر الماضي، وتوج بكأسيها فريق نقي.

من جهته، شدد المهندس محمد المنديل، رئيس الاتحاد السعودي للهوكي على حرص اتحاد الهوكي على تنظيم مثل هذه البطولات التي يسعى من خلالها إلى التعريف باللعبة عبر تنظيمها في عدد من مناطق السعودية، ونشر ثقافتها بالشكل الذي يتواكب مع ما تحظى به الرياضات السعودية من تطور يوافق الرؤية المستقبلية.