شكوك حول إصابة جوارديولا بـ«كورونا»

تسببت نتيجة الفحص غير الحاسمة الذي خضع له بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في إلغاء النادي المؤتمر الصحفي المقرر، الجمعة، قبل مباراة الفريق خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد، الأحد.

وقالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية أن جوارديولا ينتظر نتيجة فحص كورونا بينما يتوقع أن تلعب المباراة في موعدها كما هو مقرر.

وشهد الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرا تأجيل أكثر من مباراة بسبب تفشي الإصابة بالفيروس سريع العدوى والانتشار في صفوف اللاعبين والأطقم الفنية.