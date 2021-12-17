« أخضر الكاراتيه» يدشن الآسيوية

يفتتح المنتخب السعودي للكاراتيه، السبت، مشاركته في البطولة الآسيوية السابعة عشر للكبار والتاسعة عشر للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، التي تستضيفها مدينة ألماتي الكازاخستانية، وذلك عندما تلعب منافسات درجة الناشئين لمسابقات «الكاتا والقتال».

وستشهد البطولة أول مشاركة نسائية سعودية ممثلة في اللاعبة منال الزيد.

وكان «أخضر الناشئين» أنهى تحضيراته للبطولة بمعسكر تدريبي في الرياض استمر لمدة 15 يوماً، تحت قيادة منير أفقير المدير الفني للمنتخب، ليكمل بعدها الإعداد في مدينة ألماتي مستضيفة البطولة.

ويواصل الأخضر مشاركته في البطولة، الأحد والاثنين بخوض منافسات درجة الشباب، ويختتمها الثلاثاء بمنافسات الأولمبي والأول.

من جانبه، التقى الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، بكافة اللاعبين وطالبهم بمضاعفة الجهد والعطاء من أجل تحقيق مراكز متقدمة والمنافسة على ميداليات البطولة.