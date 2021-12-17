مدل بيست.. 50 فنانا وفنانة يشاركون في أول الأيام

شارك أكثر من 50 فنان وفنانة عالميين على مسارح مهرجان ساوندستورم 21 في أولى أيامه، وهو الحدث الموسيقي العالمي الذي يعود في نسخته الثانية ويقام في منطقة بنبان بالرياض في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر.

ووسط إجراءات أمن وسلامة غير مسبوقة لتوفير تجربة مثالية لزوار المهرجان، وشهد الحدث العالمي في ليلته الافتتاحية تجربة فنية مميزة بمجموعة من العروض الموسيقية لكبار الفنانين العالميين والعديد من المواهب البارزة في المجال وعروض رقص دولية بالإضافة إلى عروض فنيّة محليّة. حيث أقيمت في 4 مناطق مختلفة من ساحة المهرجان: منطقة المسرح الرئيسي Big Beast، ومنطقة دانس بيست Dance Beast، ومنطقة داون بيست Down Beast، ومنطقة أندرغراوند Underground التي تحتوي على 4 مسارح مختلفة.

واستمتع الجماهير بأداء نجوم الفن من المنطقة والعالم الذين قدموا مجموعة من أغانيهم ووصلاتهم الموسيقية الشهيرة في ظل أجواء مميزة، وكان من أشهرهم Axwell وTiesto وDJ Snake بالإضافة إلى راشد الماجد وماجد المهندس وإليسا ومحمد حماقي.

وعلّق طلال البهيتي مدير العمليات ومدير حجوزات المواهب في شركة مدل بيست، قائلاً: "ساوندستورم 21 هو لحظة تاريخية للمشهد الموسيقي في السعودية والمنطقة، والحضور الكبير في أولى أيام المهرجان هو دليل واضح على الشغف الكبير الذي تمتلكه الجماهير للموسيقى والفن. لقد استمتع الجميع بمجموعة مميزة من العروض التي قدمها نخبة النجوم العالميين والعرب بالإضافة إلى المواهب الشابة الواعدة وسنكون على موعد من المزيد من الإبداع في الأيام المقبلة".

ولتوفير مساحة ترفيه آمنة للجميع ومنع أي سلوكيات غير مرغوب بها، يتواجد أكثر من 8 آلاف متخصص أمني وفريق تدخل في موقع الفعالية، مما يوفر نحو حارس واحد لكل 30 من رواد المهرجان، بالإضافة إلى توفير 335 كاميرا مراقبة تغطي جميع أرجاء المكان؛ ومجموعةٍ من مسؤولي الأمن المتمرسين الذين يجوبون موقع الفعالية، بينما يقوم فريق من المتخصصين في مجال الأمن المتواجد في موقع مركزي برصد أي طارئ والإبلاغ عنه ليتم تقييم الوضع واتخاذ قرار الاستجابة المناسب بالتعاون مع السلطات المحلية.