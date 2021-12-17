الدمام تجهز أخضر «الطائرة الشاطئية » لغرب آسيا

اختار الاتحاد السعودي لكرة الطائرة قائمة مكونة من أربعة لاعبين للانتظام في معسكر المنتخب السعودي الاول لكرة الطائرة الشاطئية المقرر في الدمام استعدادا للمشاركة في تصفيات غرب آسيا التي تستضيفها قطر مطلع يناير المقبل، والمؤهلة إلى بطولة «KING OF THE COURT».

واللاعبون هم: علي محفوظ ، حسن الكعيبي، حسن سلام ، ورضاء الشرفاء.

ويضم الجهازان الفني والإداري للأخضر، السعودي فايز الداود مدربا، وعيسى يامي مساعدا للمدرب، وعبد العزيز الأمين إداريا.