مدرب دورتموند: لا نملك المال للتعاقدات في يناير

استبعد ماركو روزه مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الجمعة، أن ينشط النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى القيود المالية التي فرضتها أزمة كورونا.

وقال روزه في تصريحاته للصحفيين قبل المواجهة المرتقبة أمام هيرتا برلين، السبت، وهي آخر مباراة لدورتموند هذا العام،: «علينا مواصلة العمل بفريقنا الحالي لأنني لا أتوقع أن تقدم سوق الانتقالات الشتوية شيئا لنا في هذا الجانب».

وتمسك روزه بالهدوء في حديثه عن نجم الهجوم إيرلينج هالاند الذي قدم عرضاً هائلاً في المباراة التي انتهت بالفوز على جريتر فورت 3-0، الأربعاء، وقد أثيرت تكهنات حول احتمال رحيله عن دورتموند في سوق الانتقالات الشتوية رغم أن عقده يستمر حتى 2024 .

وقال روزه: «نحن نراه كل يوم ونتبادل الحديث معه، نعرف الحقائق ونتعامل معها كيفما تأتي هناك تقارير وتكهنات في كل يوم، وطريقة تعامله مه هذه الأمور كلاعب لا يزال صغيراً في العمر، استثنائية».