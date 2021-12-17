كلوب: إصابة «كورونا» اربكت الدوري الإنجليزي

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، الجمعة، أنه أصبح من الصعب جداً الاستعداد لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، بسبب حالة عدم اليقين جراء إصابات كوفيد-19 في تشكيلة الفريق المنافس.

وقال كلوب للصحفيين: «ليس لدي أدنى فكرة عن موقف المنافس، سنبني محاضرة المباراة على صور ومشاهد سابقة لهم، ليس لدينا أي معلومات، سيكون الوضع صعبا بالنسبة لهم أيضا، لم يلعبوا لمدة أسبوعين، يجب أن يتحلى الجميع بالشفافية، على سبيل المثال في مانشستر يونايتد سمعت عن إصابة عدد من اللاعبين، من المهم جداً معرفة المصابين وعددهم، عدم معرفة هذه الأمور يمثل تحدياً غريباً».

وغاب فيرجيل فان دايك وفابينيو وكيرتيس جونز عن مواجهة نيوكاسل في الدوري، الخميس للاشتباه في إصابتهم بكورونا، لكن كلوب قال إن هذا الثلاثي ينتظر تأكيد إصابتهم.

وأضاف "لم يتأكد الأمر حتى الآن، لا تزال الفحوص جارية، إنهم بخير بعيداً عن هذه المخاوف، حاليا لا توجد حالات إيجابية لكن سيكون من المبكر الإعلان عن أي شيء".