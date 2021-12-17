«الأولمبية والبارالمبية » تعلن جوائزها لعام 2021

منحت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، جوائز للاتحادات واللاعبين المميزين للعام 2021 ، وذلك على هامش انعقاد الجمعية للجنة في صالة وزارة الرياضة التي يحتضنها مجمّع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، وفاز طارق الحامدي بجائزة لاعب العام، بينما فازت دانية عقيل بلاعبة العام .

وكرم الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نيابةً عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الاتحادات والرياضيين المتميزين في مختلف الألعاب.



وفاز طارق حامدي البطل الأولمبي بالجائزة، وذلك لتحقيقه الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020، فيما فازت دانية عقيل بجائزة لاعبة العام نظير تحقيقها بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها (T3)، وكتابتها التاريخ كأول امرأة سعودية وعربية وعالمية تحقق هذه البطولة.

ومنحت اللجنة جائزة "الاتحاد المتطور لعام 2021م" للاتحاد السعودي للسباحة، وذلك نظير ما قدمه من عمل وجهد مميز بتفعيل البطولات والأنشطة الأسبوعية في اللعبة التي تمكنت من تحفيز آلاف الممارسين الجدد لرياضة السباحة في مناطق السعودية كافة.

وفاز الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، بجائزة رياضة المرأة 2021 وذلك لتفعيل البطولات الجامعية النسائية بشكل مميّز والذي ساهم في تمكين اللاعبات من منسوبات الجامعات السعودية، كما فاز عبدالمجيد بولحية مدرب المنتخب السعودي لرفع الأثقال بجائزة مدرب العام 2021، وذلك للنتائج المميزة في بطولة العالم لرفع الأثقال بتحقيق ذهبية وبرونزيتين، وعلي مجيد بجائزة أفضل لاعب واعد بعد حصده فضية وبرونزية في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال .

وفازت فعالية لاعبون بلا حدود بجائزة الفعالية الرياضية للعام 2021 ، وذلك بعد أن أبرزت دور القطاع الرياضي في توزيع ملايين الجرعات للقاح كورونا مجاناً للمتضررين حول العالم، بينما منحت جائزة التطوير الرياضي إلى برنامج جودة الحياة نظير إطلاق مركز التدريب السعودي الأولمبي، واستراتيجية دعم الاتحادات، وبرنامج رياضيي النخبة.

هذا وقد منحت اللجنة جائزة الــتــمـيّـز الأولـمـبـي إلى الدكتور محمد صالح القنباز نظير مساهمته في تأسيس الرقابة على المنشطات وتمثيل السعودية في رئاسة المؤتمر الدولي لمكافحة المنشطات باليونيسكو.