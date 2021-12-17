عبدالرزاق حمدالله.. المغربي رقم 15 في صفوف الاتحاد

أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله أنه يتطلع لمواصلة أمجاد اللاعبين المغاربة مع فريق الاتحاد، بعد توقيعه بشكل رسمي بعقد يمتد لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، ليُكمل مسيرة أسود الأطلس في الفريق.

ويعد حمدالله اللاعب المغربي رقم 15 الذي يرتدي قميص الاتحاد، حيث اعتمد فريق كرة القدم بالنادي على عدد كبير من اللاعبين المغاربة في فترات سابقة، أبرزهم بلا شك أحمد بهجا الذي حصد 7 بطولات مع العميد في الفترة من 1996 وحتى 1999.

ويعد المغربي عزيز أوزكات أحد أقدم النجوم المغاربة الذين انتقلوا إلى صفوف فريق جدة خلال نهاية عام 1993، بعد أن سطر تاريخاً كبيراً مع فريق الأولمبيك البيضاوي ليوقع لصالح الاتحاد لمدة 3 مواسم ويدشن بنفسه فترة تألق المغاربة مع الاتحاد.

ولعب أيضاً لصالح الاتحاد عدد آخر من المغاربة مثل عبدالجليل حدا كماتشو خلال موسم 1996-1997، بالإضافة إلى كل من مراد حديود، هشام الدميعي، رضوان العلالي، حميد ناطر، صلاح الدين الخليفي، جواد الزايري، ونور الدين البخاري خلال حقبتي التسعينات والألفية الجديدة.

كذلك تألق المهاجم هشام بوشروان في صفوف الاتحاد خلال الفترة من 2008 وحتى 2010 ليحقق لقب دوري المحترفين مع الفريق، ويلعب بعده عدة نجوم مغاربة مع الفريق الغربي مثل فوزي عبدالغني، مروان داكوستا، ومؤخراً كريم الأحمدي الذي يمثل الاتحاد منذ عام 2018 وحتى الآن.

وأكمل عبدالرزاق حمدالله مسيرة المغاربة في صفوف الاتحاد بعد انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف الفريق، حيث فسخ ناديه السابق النصر تعاقده معه بسبب إجراءت قانونية ليعود من جديد إلى السعودية لكن مع فريق آخر هذه المرة.