الباطن يستعد للحزم بمناورة

فرض الكرواتي ألين هورفات مدرب فريق الباطن الأول لكرة القدم مناورة خلال التدريبات، الجمعة، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الحزم، الإثنين ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وطبق اللاعبون في المناورة التي جرت على منتصف الملعب العديد من الجمل الفنية، وقبلها اخضع هورفات اللاعبين إالى تمارين لياقية وتكتيكية متنوعة.

واستغل الباطن فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان بتنظيم معسكر خارجي في قطر خاض خلاله مواجهتين تجريبتين، انتهت الأولى بفوزه على مسيمير القطري بنتيجة 2-0، فيما تعادل مع العربي القطري من دون اهداف في المباراة الثانية.