الفيحاء.. رازوفيتش يكثف الجرعات اللياقية والتكتيكية
المجمعة ـ الرياضية 2021.12.17 | 04:28 pm
كثف الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، الجمعة، التمارين اللياقية والتكتيكية ، استعدادا لمواجهة نظيره أبها الثلاثاء، ضمن دور الـ 16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين .
وانطلقت الحصة التدريبة بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب العديد من التمارين البدنية تحت إشراف مدرب اللياقه .
و أجرى حراس المرمى تمارين التمركز السليم، رد الفعل السريع، والتصدي للكرات المباشرة.
واختتم رازوفيتش المران بمناورة على منتصف الملعب طبق اللاعبون خلالها جمل تكتيكية هجومية ودفاعية.