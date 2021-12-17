قبل الأهلي.. الفيصلي يتسلح بالكرات الثابتة

ركز البرتغالي دانييل راموس مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم على الكرات الثابتة في نهاية الحصة التدريبية التي جرت على ملعب النادي، الجمعة، استعدادا للقاء الأهلي، الثلاثاء، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان راموس قد عمد إلى التنويع في بداية الحصة التدريبية، حيث استهلها بتمارين الإحماء والتسخين، إضافة إلى التركيز على النواحي المهارية والبدنية باستخدام الكرة وعبر عدة محطات، وبعدها عمد إلى تطبيق تمارين تكتيكية شملت الشقين الهجومي والدفاعي، واتبعها بمناورة على منتصف مساحة الملعب، فيما أدى حراس المرمى تدريباتهم الإعتيادية تحت إشراف جوسي فيريرا مدرب الحراس.

والتدريب هو الثاني لفريق الفيصلي على ملعبه بعد العودة من معسكر خارجي جرى في دبي تزامنا مع فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.