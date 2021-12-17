كولكر لاعب توتنهام يمثل سيراليون في «الإفريقية»

أعلن اتحاد كرة القدم في سيراليون،الجمعة، أن ستيفن كولكر الدولي الإنجليزي السابق حصل على الضوء الأخضر لتمثيل سيراليون في كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.

ولعب كولكر مباراة دولية واحدة مع إنجلترا وهز الشباك في مشاركته الأولى أمام السويد في 2012 كما مثل إنجلترا على مستوى الناشئين لكن الاتحاد الدولي (الفيفا) وافق على طلبه لتحويل الولاء واللعب باسم سيراليون.

ومن المتوقع أن ينضم مدافع توتنهام وليفربول السابق البالغ عمره 29 عامًا، والمحترف حاليًا في تركيا، مباشرة إلى تشكيلة سيراليون التي ستنافس في النهائيات لأول مرة منذ 1996.

ويحق له تمثيل سيراليون عبر والده الذي ينحدر من البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وأوقعت القرعة سيراليون في مجموعة صعبة مع الجزائر حاملة اللقب وغينيا الإستوائية وساحل العاج.

وستستهل مشوارها بالبطولة التي تستضيفها الكاميرون أمام الجزائر في دوالا في 11 يناير كانون الثاني.