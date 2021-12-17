الاتفاق يناور قبل مواجهة النصر

قسم الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم اللاعبين إلى ثلاثة مجموعات خلال التدريبات التي جرت، الجمعة، استعدادا للقاء النصر، الثلاثاء، المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

واشتمل التدريب الذي احتضنه رديف ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام على تمارين لياقية عبر عدة محطات، وطبقت كل مجموعة عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

يشار إلى أن مباراة الاتفاق والنصر ستكون الثانية بين الفريقين في الموسم الرياضي الجاري، بعد مباراتهما الأولى التي كسبها الفريق الاتفاقي بهدف نظيف ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.