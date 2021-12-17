جارديم يرفض الراحة.. والبريك يعود

رفض البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إراحة اللاعبين، الجمعة، بعد 24 ساعة من خسارة مواجهة النصر ضمن مؤجلة من المرحلة الثامنة ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

في الوقت ذاته، شهدت التدريبات الجماعية مشاركة محمد البريك مدافع الفريق في الحصة التدريبية بعد أن غاب خلال الفترة الماضية إثر إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد الأزرق لمواجهة الرائد، الإثنين، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

واشتمل المران الذي حضره فهد بن نافل رئيس النادي على تدريبات استراجاعية للمشاركين بصفة أساسية في الخسارة من النصر، وتطبيقات تكتكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.

وفرض البرتغالي ليوناردو جارديم تدريبات صباحية على الفريق ضمن تحضيراته لمواجهة الرائد في كأس الملك.