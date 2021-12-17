كأس الملك.. الريال لتفادي مفاجأة جديدة من ألكويانو

يعود فريق ريال مدريد إلى أحد الملاعب التي تعرض فيها لأكبر إحراج في العصر الحديث، بعدما أوقعته قرعة دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في مواجهة فريق ديبورتيفو ألكويانو.

للعام الثاني على التوالي، يجب على ريال مدريد السفر لملعب إل كولاو في مدينة ألكوي لخوض مباراته الافتتاحية في المسابقة.

وسيسعى الريال لتفادي الخروج من هذا الدور مثلما حدث في يناير الماضي، عندما خسر الفريق 1-2، بقيادة المدرب السابق زين الدين زيدان، أمام الفريق المنافس بالدرجة الثالثة، والذي حقق الفوز في الأشواط الإضافية رغم أنه كان يلعب بعشرة لاعبين.

وحجز ألكويانو مقعده في دور الـ32 من النسخة الجديدة للبطولة بعد فوزه بركلات الترجيح على ليفانتي، وشهدت القرعة التي أقيمت اليوم الجمعة، منحهم مواجهة صعبة أمام الريال.

ويبدو أن الريال، بقيادة مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي، في وضع أفضل عما كان عليه مع زيدان، حيث تمكن الفريق من تصدر الدوري الإسباني بفارق كبير، وفاز بخمس مباريات من أصل ست مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا.

كما يجب على برشلونة أن يواجه فريقا من الدرجة الثالثة، بعدما أوقعته القرعة لمواجهة مضيفه ليناريس ديبورتيفو، بينما يواجه أتلتيكو مدريد ديربي محلي غير مألوف حيث يلتقي مع رايو ماخاداوندا.