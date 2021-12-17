مدرب مصر يصف مواجهة قطر بالـ«مميزة»

اعتبر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، أن مواجهة قطر في المباراة المحدد لها السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث بكأس العرب لكرة القدم في قطر، ستكون مميزة لفريقه لأنه يلعب أمام منتخب البلد المنظم للمنافسة في يوم خاص «الاحتفال باليوم الوطني لقطر».

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: إن المنتخب المصري سيبذل جهدًا كبيرًا من أجل الفوز وتحقيق المركز الثالث، في هذه البطولة الكبيرة التي جاء للعب فيها من أجل اكتساب الخبرة لبعض عناصره الجديدة

الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا ومعظمهم لم يلعب من قبل في بطولات ذات حضور جماهيري كبير نسبة لأن المنافسات في مصر تلعب لأعوام طويلة بدون الحضور الجماهيري.

وأشار مدرب المنتخب المصري إلى أن المنتخب المصري لعب في البطولة بشكل جيد ونجح في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة، لكنه لم يحالفه الحظ في نصف النهائي أمام تونس وخسر 0-1.

ورفض كيروش التعليق على موعد بطولتي كأس الأمم الإفريقية وبطولة كأس العالم للأندية التي تتداخل مواعيدها، وقال: «هذا شأن يخص الجهات المنظمة للبطولتين».